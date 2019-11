Proposta di matrimonio in Aula: "Elisa, mi vuoi sposare?"

L'amore ha invaso Montecitorio questa mattina. Mentre in Aula i deputati si apprestavano a discutere gli emendamenti al Dl sisma, l'intervento del leghista Flavio Di Muro ha lasciato tutti spiazzati.

Il deputato del Carroccio, infatti, ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, prima dell'inizio della seduta. In realtà, però, il discorso che ha tenuto è stato di tutt'altro argomento. "Intervengo prima dell'inizio della seduta e magari con questo mio intervento, contribuisco a rasserenare il clima ", ha premesso iniziando a parlare in Aula. Poi Di Muro ha sottolineato come " noi uomini istituzionali siamo sempre presi tutti i giorni dalla gestione delle emergenze, siamo quotidianamente impegnati in dibattiti politici e quando torniamo nel weekend sul territorio cerchiamo di rispondere alle istanze della gente ". Un'attività che lascia ai margini " le persone che ci vogliono bene, quelle che amiamo ".

Poi, il discorso entra nel vivo: " Mi spiace interrompere i lavori di questa seduta - spiega- ma abbiate rispetto per quello che sto per dire, per la mia persona e per la vita di un uomo. Questo per me è un giorno diverso, un giorno speciale ". E a questo punto, arriva il colpo di scena e Di Muro smette di rivolgersi alla Camera e guarda in alto: " Presidente, per rispetto non mi rivolgo a lei ma alla tribuna" . Poi prende un astuccio, contenente un anello ed esclama: "Elisa, mi vuoi sposare?".

Immediata la reazione dei parlamentari, che esplode in un boato. Ma il presidente Roberto Fico riporta l'attenzione sui lavori, replicando: " Capisco tutto, però usare un intervento per questo non mi pare assolutamente il caso. Capisco tutto, ma andiamo avanti con i lavori ".