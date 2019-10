La proposta di Salvini: "5x1000 agli uomini in divisa"

Matteo Salvini lancia il progetto di legge della Lega: " La proposta di poter destinare il 5x1000 anche alle forze dell'ordine è più che mai necessaria ". Parlando al Senato ha detto che " c'è chi darà il 5X1000 alle associazioni di volontariato. Se qualcuno vorrà darlo agli uomini in divisa, può farlo. Il 5x1000 mi sembra sia necessario non solo per motivi economici ". L'idea nasce dal fatto che questa mattina alcuni poliziotti di Milano hanno fatto sapere di avere " 71,80 euro di rimborsi per comprarsi gli abiti. Non perso che con questa cifra ti rifai il guardaroba ". Su Twitter ha poi commentato: " C'è chi preferisce occuparsi di detenuti e delinquenti, noi testardamente ci occupiamo delle donne e degli uomini in divisa che rischiano la vita per il Paese ".

Mi dicono agenti della Questura di Milano che per la prima volta dovranno anticipare i soldi per comprarsi vestiario, e poi verranno rimborsati... pic.twitter.com/IOGQjFEL4x — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 2, 2019

Vicinanza alla polizia

Il leader della Lega, relativamente alle intercettazioni a Metropol di Mosca, ha ironizzato: " Parliamo di cose serie, questa non è una cosa seria. Ho appena nascosto in giardino 30 milioni ". L'ex ministro dell'Interno ha precisato: " Non c'è un dollaro, un fiorino, un rublo. Io non ho mai visto o chiesto un euro. Possono fare e pubblicare tutti i disegnini che vogliono, aspettiamo che si chiuda l'inchiesta che è aperta da più di un anno ".