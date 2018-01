La proposta di Salvini: "Riaprire le case chiuse"

Non solo l'abolizione della legge Fornero e dell'obbligo vaccinale. Tra le proposte di Matteo Salvini in vista delle prossime elezioni Politiche c'è anche un altro tema caro al leader del Carroccio, quello di regolamentare la prostituzione.

"Regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le 'case chiuse': ne sono sempre più convinto", dice sulle sue pagine social il segretario della Lega, rilanciando la notizie della donna che ha denunciato il marito che stava dissipando la sua pensione in un centro massaggi cinese di San Donato Milanese (Milano), smascherando così un giro di prostituzione.