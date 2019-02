Prostituzione, Salvini: "Sì a riapertura delle case chiuse"

"Ero e continuo a essere favorevole alla riapertura delle case chiuse". A dirlo è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine della cerimonia di consegna di Costa Venezia a Monfalcone.

"Non c'è nel contratto di governo, perché i 5S non la pensano così, però io continuo a ritenere che togliere alle mafie, alle strade e al degrado questo business, anche dal punto di vista sanitario" , aggiunge Salvini che, sotto questo aspetto, considera il modello austriaco "quello più efficiente". Il leader della Lega, però, dopo essersi lasciato andare a queste considerazioni, precisa: "Non aggiungiamo però problema a problema chiudiamo prima quelli aperti prima di riaprire le case chiuse", alludendo probabilmente alla Tav e alla legittima difesa. Salvini, infine, nel corso del suo intervento tenuto durante la cerimonia di consegna di Costa Venzia a Costa Crociere da parte di Fincantieri, ha confessato: "Sono arrivato a 45 anni della mia vita senza aver fatto un giorno di crociera. Sono quanto di peggio poteva capitarvi come Costa, Fincantieri e Carnival per inaugurare questa nave, però magari nei prossimi 45 anni un giorno di crociera me lo potrò permettere...".