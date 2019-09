Quando il ministro D'Incà criticava Renzi: "Presidente del coniglio non eletto dal popolo"

Federico D'Incà, il deputato grillino che ha preso il posto di Riccardo Fraccaro al ministero dei Rapporti con il Parlamento, è una figura poco nota del M5S anche se nella scorsa legislatura è stato capogruppo dei pentastellati alla Camera.

Ed è proprio in questa veste che attaccò Matteo Renzi all'inizio del suo mandato come presidente del Consiglio. "Questo è un Letta bis,o un Napolitano ter e Renzi non è stato capace nemmeno di nominare un ministro della Giustizia onesto come Gratteri o di dare l'Economia a Delrio. Quella dei ministri è una galleria dell'orrore e lei è il Presidente del coniglio Pd", diceva D'Incà parlando di Renzi che oggi è il principale promotore del 'governo giallorosso'. Nel corso del suo discorso, il capogruppo dei deputati grillini accusa il Capo dello Stato di aver permesso la formazione di un governo " permettendo di usurpare la Costituzione " con un "governo che non ha le basi parlamentari promesse dai partiti al momento del voto". Il suo discorso fu una vera e propria requisitoria contro Renzi durante la quale D'Incà elencava le dichiarazioni dell'allora segretario del Pd che scongiurava di non voler prendere il posto di Enrico Letta. Chi di incoerenza, di incoerenza perisce...