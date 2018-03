Quando Travaglio diceva: "M5S e Lega? Impossibile"

"Un'alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle? La ritengo del tutto impossibile". Era il 4 maggio del 2017 e si sapeva solo che alla fine della legislatura mancava un anno e che entro la primavera del 2018 si sarebbe andati alle urne. A Otto e Mezzo in collegamento c'è Marco Travaglio. Ospite in studio c'è Matteo Salvini.

E a Lilli Gruber che gli chiede cosa pensa di un'eventuale alleanza tra Lega e M5S, il direttore del Fatto non ha nessuna esitazione (guarda il video): "La ritengo del tutto impossibile", dice, "Non perché Salvini non sarebbe felice di mettersi d'accordo con Grillo, ma perché Grillo non gli ha mai voluto nemmeno parlare". Certo, allora l'elezione di Di Maio a "capo politico" del movimento era ancora lontana a venire. Così come il passo di lato del comico che ha trasformato - e "normalizzato" - radicalmente l'ex non partito.