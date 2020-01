I tagli alle "t" nella grafia che svelano chi è Salvini

Un biglietto dimenticato da Salvini in un comizio svela i piani per la campagna elettorale regionale in Emilia-Romagna. Pur tenendo conto che gli appunti possono peccare per poca chiarezza dovuta alla premura, non perdono però l’aspetto grafico fondamentale, ossia la struttura e della fisionomia delle lettere. Come esempio valga la lettera “m” che può essere ad arco, a festone o stiracchiata come nel caso degli appunti di Salvini a indicare una natura dinamica e impaziente, soprattutto quando un’idea gli si affaccia alla porta della mente. Lo scritto in questione mette in evidenza una struttura temperamentale tra il sanguigno e il melanconico (secondo la teoria di Ippocrate) il che significa che egli non si sofferma su tematiche personali, ma è portato a vivere dinamicamente nella società creando rapporti umani e spostandosi di continuo, affascinato dalla novità. Il carattere indaffarato e iperattivo lo porta ad essere sempre sulla cresta dell’onda.

Sensuale, caloroso e fondamentalmente ottimista, ha bisogno di mettersi in mostra per essere il personaggio del momento, consapevole di poter dare molto e di essere d’aiuto al prossimo. Infatti, la sua aggressività, di tipo verbale e operativo, è indicata dai tagli delle “t” posti all’apice superiore delle aste, dalla scorrevolezza del gesto grafico e da una buona occupazione dello spazio, nonostante il fatto che si tratta di semplici appunti. Matteo Salvini, che si voglia o no, appartiene alla categoria degli aggressivi e quindi degli uomini produttivi, almeno secondo Erich Fromm. Così si spiegano certe espressioni esagerate e frutto di emotività, ma mai di malevolenza o violenza. I suoi modi possono apparire provocatori, ma sono animati da una fede politica incrollabile, per cui è difficile che egli provi sentimenti di “vendetta basati sull’invidia”. Certo la dinamicità, la sicurezza e la combattività restano elementi fondamentali per portare a termine la sua missione.