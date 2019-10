Quell'sms di Conte a Gualtieri: "3 miliardi o non si va avanti"

Coraggio sull'evasione o è inutile andare avanti. L'ultimatum di Giuseppe Conte è arrivato con un sms a Roberto Gualtieri. Un modo - racconta il Corriere - di avvisare le forze di governo senza arrivare allo scontro diretto.

" Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini... ", ha scritto il premier al ministro dell'Economia chiedendo al Mef di cercare tutti i fondi necessari a coprire le misure di lotta all'evasione senza rischiare l'aumento dell'Iva. E in particolare quei 3 miliardi di extragettito per il "superbonus" che sarà restituito a gennaio a chi paga con moneta elettronica.

"I cittadini in giro per l’Italia mi chiedono una svolta", ha continuato Conte nel suo messaggio riservato, "E se non dovesse venire perderò di credibilità e dovrò dire che le cose non si possono cambiare. Mi assumo io la responsabilità di trovare poi le risorse l’anno prossimo se non dovessero tornarci dal recupero dell’evasione. Mi piacerebbe che tu fossi al mio fianco in questa battaglia, altrimenti mi assumerò anche da solo la responsabilità davanti al Paese".