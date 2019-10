Quota 100, contanti, cuneo: il governo prepara la manovra

Per la prima manovra economica vera e propria del Conte bis dovremo aspettare ancora qualche settimana. Ma il governo si prepara a mandare a Bruxelles almeno il Documento programmatico di bilancio che costituisce l'ossatura delle misure che metterà in campo nel 2020.

Sul tavolo del governo - nonostante gli attriti in maggioranza - c'è anche il dl fiscale che definisce le coperture e introduce provvedimenti sull'uso dei contanti e sulla lotta all'evasione. Il testo della manovra e il decreto collegato potrebbero essere approvati "salvo intese".

Fino a poco prima del Consiglio dei ministri, trapelavano infatti non pochi malumori tra i 5 stelle in particolare sull'abbassamento del tetto all'uso del contante da 3.000 a 1.000 euro e per l'introduzione di multe severe per i commercianti che rifiutano i pagamenti con il bancomat. La sinistra, invece, sembra mal digerire l'idea - tutta pentastellata - di introdurre il carcere per i grandi evasori. Tanto che la norma sulle modifiche alla legge dei reati tributari compare come titolo nelle ultime bozze del dl fiscale ma non è ancora stata scritta.

Il premier Giuseppe Conte ribadisce la sua volontà di "schierarsi dalla parte degli onesti": "Se tutti pagano le tasse, tutti possiamo pagarne meno", ha detto. E poi ha bacchettato Renzi che si scontrava in tv con Renzi anche sui temi economici: "Non permetterò che questa manovra sia terreno di scontro tra le forze politiche, questa manovra non è un campo dove piazzare la bandierina del proprio partito", ha detto all'agenzia Agi.

Il leader di Italia Viva viene smentito anche sulla questione pensioni: sia il premier che il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio hanno assicurato che Quota 100 resterà