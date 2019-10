Raffica di sbarchi a Lampedusa: l'hotspot è al colasso

Sbarchi su sbarchi. Lampedusa sta vivendo l’ennesima e incontrollata ondata di profughi. Le barche arrivano senza sosta: nella notte, in tre diversi approdi, sono arrivati 53 migranti di nazionalità tunisina. Cinquantatré persone che si sommano agli ottanta dell’altra notte e a quelli delle notti precedenti. E così via. Il risultato? Negli ultimi giorni a Lampedusa sono sbarcati più di trecento immigrati, un numero insostenibile per la struttura di prima accoglienza locale.

Con gli ultimi arrivi, infatti, il numero degli ospiti all’interno dell'hotspot è salito a 301, a fronte di una capienza massima di 95 persone. Insomma, 206 persone "di troppo". Una situazione di vera e propria emergenza. Motivo per il quale un primo gruppo di 75 migranti è stato imbarcato sul traghetto di linea che arriverà in serata a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Se non ci saranno nuovi arrivi, quindi, nella struttura di accoglienza dell'isola resteranno in 230, comunque più del doppio della massima capienza consentita, almeno in teoria.

Agli sbarchi in terra sicula, si sommano quelli in Calabria dove 75 extracomunitari – tra cui dodici minorenni non accompagnati da genitori, sono sbarcati all'alba sulla spiaggia di Sellia Marina, nella costa ionica della provincia di Catanzaro, a bordo di un veliero: sono tutti maschi e di nazionalità pachistana.