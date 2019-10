La Raggi contestata in Aula. Scoppia la bagarre: "Dimettiti"

Mancano pochi minuti al termine della seduta dell'Aula e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, riprende la parola su Ama e Roma metropolitane. Ma i deputati di opposizione la contestano a gran voce e non bastano i richiami all'ordine della vicepresidente vicaria, Sara Seccia. Quindi tutti gli esponenti di opposizione - dal Pd a Fdi - abbandonano i loro scranni al grido di "dimissioni, dimissioni", e si dirigono verso il fondo dell'aula, nella parte dove si trovano ancora i lavoratori di Roma metropolitane che hanno assistito alla seduta pomeridiana. Restano al loro fianco, mentre la sindaca prosegue nella sua breve replica, e poi vanno via salutando con la mano. Il risultato è che la sindaca parla davanti a un'aula praticamente vuota. "Stavolta almeno l'abbiamo lasciata davvero sola" hanno ironizzato alcuni di loro facendo riferimento alle dichiarazioni della sindaca che nei giorni scorsi aveva lamentato di essere stata "lasciata sola sulla questione rifiuti".

"Roma ha un sindaco che uno dei peggiori della storia dei sindaci... Il sindaco non è il suo mestiere... Domani mattina sarò davanti al Campidoglio e il 19 ottobre saremo in Piazza San Giovanni. Cominceremo una raccolta di firme per chiedere le dimissioni della Raggi. Raggi, dimettiti!", ha tuonato Matteo Salvini in diretta Fb.