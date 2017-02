L'ex marito la sfotte la Raggi: "In bici non serve nessuna polizza"

Andrea Severini, ex marito di Virginia Raggi, ironizza sulla vicenda della polizza che Salvatore Romeo ha intestato che alla sindaca di Roma. "Comunque in bici non serve l'assicurazione, buongiorno anime perse. Sorridete sempre anche quando sembra tutto impossibile!" , scrive l'uomo dopo aver pubblicato su Facebook, una foto di lui in bicicletta con il figlio accompagnata da questa didascalia.

Una battuta che fa il paio con la difesa che ha fatto dell'ex moglie al Messaggero: "Oggi è un momento pesante, passerà", ha detto il 43enne Severini che con la Raggi ha avuto un figlio. "Ma se fosse vero quale sarebbe il reato? Ripeto non vedo nessun reato oppure spendere i propri soldi per un'assicurazione sulla vita è reato? Per riscuotere lo dovrebbe ammazzare?", si chiede ancora l'uomo che lavora come regista a Radio Dimensione Suono ed è stato ribattezzato "naziciclista" per la sua passione per la vita sana.