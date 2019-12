Red Ronnie contro le sardine per Bella Ciao: "Oggi chi è l’invasore, Salvini o l’Europa?’"

Le parole inaspettate pronunciate nel corso del programma di Rete4 Stasera Italia da Red Ronnie, noto conduttore televisivo e radiofonico, sono piaciute a Matteo Salvini che, soddisfatto, ha scritto sui suoi account social una breve quanto decisa frase: "Fortissimo Red Ronnie, parole di buonsenso!” .

A sorpresa, infatti, il ‘’papà’’ del mitico Roxy Bar ha difeso a spada tratta il leader della Lega dai continui attacchi dei suoi avversari e, allo stesso tempo, ha attaccato in maniera pesante le cosiddette “sardine”. Interpellato sull'attualità politica, Ronnie si è lasciato andare a un identikit del leader della Lega: "Salvini è un istintivo si dice che parli alla pancia degli italiani perché parla con la pancia”.

Al volto noto della tv piace che l’ex ministro dell’Interno legga raramente i discorsi che pronuncia in quanto “diffido da chi lo fa perché vuol dire o che non gli appartiene o che glielo ha scritto qualcun altro” . Subito dopo, ecco che Ronnie si lancia nella difesa del leader della Lega citando due celebri canzoni: "All'inizio del servizio avete fatto sentire la canzone C'è chi dice no di Vasco Rossi, in un servizio in cui elencavate tutti i nemici del leghista. Io ho il disco, e devo mettere un pezzo della canzone: continuano a giudicarlo per il Papeete, perché era a torso nudo, perché beveva il mojito. È un po' come quello che Vasco diceva di se stesso. Gli dicevano: guardate l'animale, è un animale? E Salvini oggi è un po' quell'animale che tutti dicono".

Ma non è finita, perché poi nel mirino del presentatore ci finiscono anche le sardine che cantano Bella Ciao, canzone tanto in voga in queste ultime settimane, e anche l'Europa. "Visto che parliamo di canzoni, vorrei parlare di Bella Ciao. È una canzone che va bene nella Casa di Carta ormai. Ma cantare Bella Ciao, quando si dice: mi sveglio la mattina, è arrivato un invasore. Ma l'invasore chi è? L’invasore è Salvini o qualcuno dell'Europa che ci sta invadendo e ci sta comprando e ci sta obbligando a fare cose?”.

A queste parole, il leader della Lega, visibilmente compiaciuto, si lascia andare ad un breve applauso carico di soddisfazione. Ronnie, però, continua nella sua invettiva affermando di essere un anarchico, quindi tutt’altro che vicino alle posizioni politiche di Salvini, ma ‘’vedo che ci sono molte cose che non stanno andando in questo mondo, c'è qualcuno che non sa più che ore sono" .