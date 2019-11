La regina lo scarica e Andrea si ritira

Erica Orsini

Londra Lo scandalo Epstein lascia una macchia indelebile sull'immagine pubblica del Principe Andrea. Dopo l'intervista televisiva rilasciata alla Bbc, in cui per la prima volta ha risposto a delle domande dirette sulla sua amicizia con il miliardario pedofilo morto suicida in carcere, ieri il fratello del principe Andrea si è dimesso da tutti gli incarichi di rappresentanza. L'intervista, che aveva l'obiettivo di far chiarezza sul ruolo che il principe ha avuto nello scandalo Epstein, non era riuscita a ottenere l'effetto sperato. Il duca di York non era apparso sinceramente addolorato per le vittime di Epstein e alla fine aveva fatto capire che non si rammaricava per la lunga amicizia con il controverso miliardario. Il giorno dopo, molte delle organizzazioni d'affari con cui il principe ha collaborazioni e contatti gli hanno voltato le spalle, compresa la sua stessa famiglia. Annunciando le sue dimissioni dagli incarichi avuti finora, Andrea ha dichiarato che i suoi contatti con un molestatore sono diventati «un grosso problema» per la Famiglia Reale.

L'ultima azienda ad interrompere le relazioni con il figlio della Sovrana è stata la British Telecom. In una nota stampa, la società ha dichiarato di collaborare con Idea un'organizzazione che sostiene i privati intenzionati a lanciare le proprie imprese digitali fin dal 2017, ma di aver avuto sempre dei contatti con il suo direttore esecutivo e non con il suo patrono, il Duca di York. «Alla luce dei recenti sviluppi stiamo rivedendo la nostra collaborazione con l'organizzazione ha spiegato un portavoce dell'azienda e ci auguriamo di poter collaborare in futuro in caso si provvedesse a un cambio al vertice del patronato». Subito dopo la diffusione dell'intervista rilasciata alla Bbc, Standard Chartered Bank e Kpmg hanno annunciato di voler rinunciare a sostenere le iniziative di promozione commerciale portate avanti dal Duca di York e quattro università australiane hanno interrotto i contatti. Il Duca ha cancellato la visita pianificata nelle zone alluvionate dello Yorkshire.

E la vicenda non si chiuderà qui. È possibile che il principe possa essere sentito dalle autorità che conducono l'inchiesta e certamente i media non intendono mollare una notizia così succosa come le disgraziate frequentazioni di un rampollo della Casa Reale. Le relazioni di Andrea con Jeffrey Epstein rimangono nebulose sotto molti aspetti. Non è chiaro neppure l'anno in cui i due si sono conosciuti. Il principe ha sempre sostenuto che il loro primo incontro è avvenuto nel 1999, ma una lettera scritta al Times nel 2011 proprio da Buckingham Palace afferma che i due si sono incontrati per la prima volta nel 1990. La lettera era stata pubblicata dopo che il Times aveva rivelato l'esistenza di una foto del Principe insieme all'allora diciassettenne Virginia Roberts che più tardi avrebbe sostenuto di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con lui, affermazioni che Andrea ha sempre smentito categoricamente. I produttori della fortunata serie televisiva «The Crown», giunta alla sua terza serie, ne avranno di materiale su cui lavorare...