"Proporrò election day", Oliverio vuole mettere alle strette Pd in Calabria

A quanto pare anche per le Regionali in Calabria si voterà il 26 gennaio. E sembra che l’attuale governatore dem Mario Oliverio intenda ricandidarsi nonostante il veto del Partito democratico arrivato sabato. Nella nota di Nicola Oddati, il Pd ha motivato la sua scelta precisando che Oliverio non consente di formare una coalizione competitiva e non rappresenta un candidato in grado di portare rinnovamento. Inoltre, il governatore ha dei guai giudiziari in quanto è coinvolto in tre inchieste con l'accusa di abuso d’ufficio, corruzione, associazione a delinquere e peculato.

Oliverio però va avanti e ieri a Lamezia Terme ha lanciato il cantiere La Tua idea per la Calabria, insieme alla coalizione di centrosinistra che lo sostiene. In un post su Facebook, il presidente della Regione Calabria ha sottolineato che il tempo è stretto e manca poco tempo alla presentazione delle liste. E ha auspicato che venga trovata una candidatura in grado di aggregare una coalizione ancora più larga e plurale però, ha aggiunto, “ si decida in Calabria e secondo le regole democratiche. Oggi vedo che oltre all'assenza di una proposta di candidato, il Pd si ritrova in un preoccupante isolamento ”. Oliverio si è detto dispiaciuto dell'assenza del commissario nominato da Roma e ha ricordato che senza dialogo e confronto non si può andare avanti. Il governatore è preoccupato perché il suo partito non opera in modo trasparente e non riesce a comprendere " la motivazione di un diniego alla richiesta della candidatura avanzata da oltre 250 sindaci, dalla maggioranza dei circoli territoriali del Pd e dalla coalizione di Centrosinistra ”. Oliverio resta dunque in attesa di sapere quale sarà il candidato presidente proposto dal commissario regionale e dalla segreteria nazionale del partito.