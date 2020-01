Paragone: ''Il M5s è morto soffocato nella scatoletta di tonno''

''Il Movimento è morto, soffocato nella scatoletta di tonno. Non lo dico io, lo stanno dicendo gli elettori'' . Ci va giù duro Gianluigi Paragone, senatore ex M5s espulso all’inizio dell’anno dal Movimento per aver espresso un voto contrario alla legge di Bilancio e per essersi astenuto nel voto sulle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte, che ha commentato i risultati del voto alle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria lanciando un pesante attacco ai vertici pentastellati.

Per il parlamentare, ora nel Gruppo Misto, il disastro alle urne è il frutto di un errore strategico-politico portato avanti dai dirigenti. ' 'In Emilia-Romagna la partita è stata impostata malissimo e finirà anche peggio'', nel senso che ''il Movimento aveva la possibilità di iniziare a radicarsi sul territorio, ma se tu imposti il tuo radicamento su delle battaglie nei consigli regionali e comunali contro il Pd e poi ti presenti da alleato di governo del centro-sinistra, allora finisci male''.

Per Paragone, il destino del M5s è ormai segnato a causa di scelte sbagliate che hanno annientato l’anima pentastellata. Per il senatore, infatti, ''ormai è tardi per riprendersi'' perché ''il Movimento è una forza europeista e filo Pd'' e oggi ''in Italia, per colpa di Di Maio, non ci sono più forze politiche anti-sistema''.

Il parlamentare confida in Alessandro Di Battista per una rinascita del M5s, l’unica figura in grado di compiere il ''miracolo''. Ma, sottolinea Paragone, Dibba ''dovrebbe ottenere la guida del partito e portarlo fuori da questa alleanza con il Pd, facendo cadere il governo''. Il senatore però è conscio che ''questa è una cosa che non si realizzerà mai, perché ci sono i gruppi parlamentari che non vogliono perdere il posto''. Pertanto, ha concluso il senatore, ''il Movimento è destinato a scomparire nel Pd''.

Anche un altro ex M5s considera terminata l’avventura politica del Movimento. Si tratta del sindaco di Parma Federico Pizzarotti. In un'intervista a “Repubblica”, il primo cittadino ha affermato che ''il Movimento è nato in Emilia-Romagna nel 2007 e qui riceve oggi un colpo mortale''. Ad avviso di Pizzarotti, "il Movimento ha fatto fatica a trovare i candidati, ha fatto una campagna elettorale inesistente, soprattutto non aveva più niente da dire. Nessun tema da portare avanti, nessuno slogan da proporre". E il motivo, secondo il sindaco di Parma, è che i 5 Stelle "sono stati al governo con tutto e il contrario di tutto. Senza combinare niente".