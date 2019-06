La Regione Lazio spende 200mila euro per sapere cosa pensano i cittadini di Zingaretti

Secondo l’ultimo sondaggio Governance poll del Sole 24 Ore, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, non rientra nell’Olimpo dei governatori più popolari.

Sull’onda della vittoria alle primarie il gradimento nei confronti del governo dell’attuale segretario del Pd è cresciuto di quasi sei punti percentuali rispetto allo scorso anno, ma deve comunque accontentarsi della nona posizione, dietro non solo ai colleghi del nord come Zaia, Fedriga, Fontana e Toti, ma anche a quelli di Abruzzo, Sardegna, Emilia Romagna e Toscana. Forse proprio per questo il leader dei democratici ha deciso di interrogare i cittadini del Lazio per conoscere il livello di gradimento del suo operato da governatore.

Un’operazione di marketing che verrà affidata a specialisti del settore, forse perché gli impegni alla Pisana e al Nazareno lo costringono a stare lontano dai cittadini, ma soprattutto che costerà oltre 200mila euro. Il problema è che la “ricerca di mercato” per il “restyling” del segretario del Pd la pagherà la Regione. Anche per la cura dell’immagine, insomma, a sborsare sono i contribuenti. Dieci, secondo quanto scrive il quotidiano La Verità, sono le aziende candidate ad effettuare il monitoraggio della “percezione esterna” dell’operato della giunta regionale per i prossimi cinque anni. Tra queste ci sono anche Noto Sondaggi, la stessa che ha curato la rilevazione commissionata dal Sole 24 Ore, Ipsos e Tim.

E non è neppure la prima volta che Zingaretti decide di promuovere un’azione di questo tipo. Due anni fa la Regione Lazio stanziò ben 35mila euro per la “propaganda” fotografica delle attività dell’amministrazione, ingaggiando un fotografo per seguire i vertici regionali in tutti gli eventi istituzionali. E anche in quel caso la pubblicità fu fatta a spese dei cittadini.