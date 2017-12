Renzi all'attacco: "Non lasceremo il Paese a chi vive di rancore e rabbia"

"Dunque, si parte davvero. Voteremo il 4 marzo" . Matteo Renzi ci riprova. Nonostante la bocciatura al referendum e le conseguenti dimissioni, si ributta nella mischia. Il primo dato che salta agli occhi appena si guarda qualsiasi sondaggio, però, è il consistente calo del Partito democratico. Che ha perso quasi 7 punti (per la precisione 6,8) rispetto a inizio gennaio. Un vero e proprio crollo, che si è accompagnato a quello degli alleati di governo di Alternativa Popolare (recentemente dissoltasi dopo il ritiro di Angelino Alfano) ridotti a un terzo del loro consenso iniziale (da 3,6 per cento a 1,2). Non sorprende quindi che l'area di governo (corrispondente all'odierna coalizione di centrosinistra) si sia sensibilmente ridotta, passando dal 34,5 al 27,9 per cento.

"Da un lato ci sono le promesse mirabolanti di Berlusconi e Salvini, il tandem dello spread e del populismo - srive Renzi su Facebook - dall'altro Di Maio e Grillo, che vogliono referendum su euro e vaccini, promettendo assistenzialismo e sussidi. E poi ci siamo noi. Che in questi anni abbiamo lavorato tanto e sbagliato qualcosa ma che siamo una squadra credibile e affidabile" . All'indomani dello scioglimento delle Camera, il segretario piddì spara a zero contro gli avversari, conscio di dover almeno provare a recuperare un po' di consenso. Sono ormai lontani i tempi del boom alle elezioni europee. L'esperienza di governo lo ha profondamente segnato. Perché, come ha spiegato oggi Silvio Berlusconi al Corriere della Sera, si è esaurita "la funzione storica" del Pd, "analogamente a quanto sta accadendo a tutti i partiti della sinistra classica in Europa" .