Renzi: "Basta con questa classe politica cialtrona"

Ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, Matteo Renzi attacca la maggioranza: "Chi ha votato contro l'obbligo vaccinale, va contro la salute dei nostri figli. Una classe politica che gioca sui vaccini è una classe politica di cialtroni". Parole durissime quelle dell'ex segretario Pd, intervenuto sul tira e molla che si è registrato nella maggioranza di governo sulle norme contenute nel decreto Milleproroghe. "Il no al decreto - prosegue - ha, tra l'altro anche un altro punto di merito. Ricorrere al voto di fiducia è legittimo, ciò che non è legittimo è chiedere il voto di fiducia prima ancora che il presidente della Repubblica firmi il decreto".

"Il reddito di cittadinanza non esiste - tuona l'ex segretario dem -. Hanno fatto promesse con assegni a vuoto, hanno fatto una campagna elettorale promettendo il falso". Ma ammette: " Il governo M5S-Lega è molto più compatto di quello che si pensi. Litigano tutti i giorni, causeranno una crisi economica, ma nessuno li schioda". E fa sapere che scenderà in piazza anche lui nella manifestazione indetta dal Pd contro il governo: "Ovviamente sarò in piazza il 30 settembre, spero che nel Pd continui questa voglia di farsi sentire. Basta con la rassegnazione, abbiamo fatto 6 mesi di autoanalisi ora 'in piedi' per riuscire a rimettere in moto l'Italia. Se aspettiamo Salvini e Di Maio siamo finiti".

L'ex premier si sofferma anche sui rapporti in seno al centrodestra: "È chiaro che dentro Forza Italia ci siano dei problemi: Forza Italia che vota, insieme a Salvini, a favore di Orban e contro la Merkel, a mio avviso è un problema. In primo luogo per Tajani e per tutti quelli che credono nell'Europa".