Renzi in bianco anche sulle piste

Il segretario del Pd, Matteo Renzi, cinguetta presto. «Stamattina alzati presto per andare a sciare. Ma nevica alla grande, tutti a letto di nuovo. Primo giorno dell'anno imbiancato, bellissimo. Auguri, viva il #2018».

E posta su Twitter una cartolina dell'Alpe di Siusi innevata. È iniziato così il 2018 dell'ex premier, scatenando la rabbia dei terremotati di Amatrice: «Anche qui tanta neve e non possiamo sciare», hanno risposto postando una immagine delle tende ricoperte di neve. Vigilia di Capodanno sulle Dolomiti, in Alto Adige, per Matteo che ha portato la moglie Agnese e i figli a trascorrere le vacanze in montagna. Renzi ha pranzato al rifugio Zallinger, a 2.054 metri, nella zona di Saltria. Come racconta all'Agi la proprietaria del rifugio Zallinger, Luisa Schenk: «Renzi ha mangiato i caserecci con funghi e speck, piatto che ha gradito particolarmente, mentre la moglie ha optato sulla zuppa d'orzo». Poi si è prestato anche a qualche foto elettorale con il personale della struttura che ha poi postato su Facebook. Tutto fa brodo.