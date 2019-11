Renzi grida al complotto "Open? Stessi magistrati che arrestarono i miei genitori"

Matteo Renzi adesso grida al complotto. Dopo le perquisizioni in tutta Italia sui finanziatori di Open, arriva la risposta dell'ex premier che commenta quanto accaduto questa mattina. Il leader di Italia Viva mette nel mirino i pm: "La decisione" delle perquisizioni di oggi legati all'inchiesta sulla Fondazione Open "è stata presa dai pubblici ministeri di Firenze, Creazzo e Turco, titolari anche di altre inchieste: sono loro, ad esempio, ad aver firmato l'arresto per i miei genitori, provvedimento - giova ricordarlo - che è stato annullato dopo qualche giorno dai magistrati del Tribunale del Riesame. Ma il danno mediatico, e psicologico, ormai era già stato fatto".

Lo stesso ex segretario del Pd si è però detto disponibile a una commissione di inchiesta sulle fondazioni che finanziano i partiti: " Se poi altri partiti utilizzano questa vicenda per chiedere commissioni di inchiesta sui partiti e sulle fondazioni io dico che ci sto. Anzi, rilancio: dovremmo allargare la commissione di inchiesta anche a quelle società collegate a movimenti politici che ricevono collaborazioni e consulenze da società pubbliche. Italiane, certo. Ma non solo italiane. Noi siamo per la trasparenza, sempre. E i processi li vogliamo fare nei tribunali, non nei social ".