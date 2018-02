Renzi "imbarca" Prodi: "Bene il suo appoggio"

Dopo l'endorsement di Romano Prodi per il centrosinistra e per il Pd, arrivano le parole di Matteo Renzi che di fatto "imbarca" l'ex premier tra i "testimonial" per la campagna elettorale. Prodi di fatto ha già dimenticato le manovre dei famosi 101 che lo silurarono nella corsa al Colle e adesso colpendo Grasso ha deciso di tirare la volata ai dem. Renzi, ospite di Porta a Porta, risponde al Prof: "L'appoggio di Romano Prodi al Pd? Più correttamente al centrosinistra. Credo che sia una cosa che naturalmente fa piacere, anche perché con questa legge elettorale ogni voto dato alla sinistra radicale va a Salvini. È la realtà dei fatti".



Insomma pace fatta tra i due? Il riavvicinamento ha il sapore di una mossa elettorale. Infatti tutto il Pd si è mobilitato per "ringraziare" l'ex premier. Anche lo stesso Gentiloni ha mandato un messaggio al professore di Bologna: "Non credo a una sinistra che si rifugia nelle proprie convinzioni o in slogan di trenta o quaranta anni fa, senza porsi il problema di governare. Per questo ringraziamo Romano Prodi per le parole usate in questi giorni".