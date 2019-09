Renzi: "Italia Viva è contraria all'aumento dell'Iva"

“ Italia Viva dice no all’aumento dell’Iva ”. Matteo Renzi lo scrive su Facebook proprio oggi, giornata in cui ci sarà il Consiglio dei Ministri per l’approvazione della nota di aggiornamento al Def ( forse sono ineliminabili se è vero che costituiscono il cruccio per tutti i segretari autenticamente riformisti Documento di economia e finanza). L’ex premier è netto nel suo giudizio perché a suo parere il nuovo governo è stato fatto per “ mandare a casa Salvini ” e non per aumentare l’Iva. Secondo Renzi, in questo momento non è possibile proporre una simile misura. “ Noi non abbiamo fatto polemica sui ministeri, sui sottosegretari, sulle scelte del passato - spiega il fondatore di Italia Viva -. Ma aumentare l’Iva sarebbe uno schiaffo ai consumatori, specie ai più poveri. E porterebbe alla recessione ”.

In un’intervista al Foglio, Renzi parla della differenza tra il suo nuovo partito e il Pd, sottolineando che se un giovane entra in una sezione del Pd gli chiedono “Con chi stai?” mentre Italia Viva punta sulle idee e sulle proposte. E parlando delle correnti afferma che “ forse sono ineliminabili se è vero che costituiscono il cruccio per tutti i segretari autenticamente riformisti ”. Ma poi l’ex premier precisa che il suo avversario è Salvini e non il Pd. Il suo obiettivo è quello du fare diventare Italia Viva un grande partito.

L’ex premier torna a parlare delle misure economiche evidenziando che “quota 100 è un furto alle nuove generazioni. E un autogol per il bilancio del paese. Vedremo che cosa ci porteranno in Aula da votare e discuteremo ma quota 100 è l'ennesima dimostrazione di come il populismo faccia danni a lungo termine". Infine sottolinea che il reddito di cittadinanza è una misura che lui non ama.