Renzi a muso duro contro Franceschini: "Ha perso pure nella sua Ferrara e viene a darci lezioni..."

Altro giorno e altro litigio a non finire nel Partito Democratico. A far scattare la scintilla dell'ennesimo incendio in casa dem ci ha pensato questa volta Dario Franceschini, che intervistato dal Corriere, si è detto favorevole a un'alleanza tra il Pd e il Movimento 5 Stelle: "Il M5s è diverso dalla Lega e con loro possiamo difendere certi valori, umani e costituzionali" . Facendo sbottare in molti, specialmente Matteo Renzi.

Dunque, il deputato ha aggiunto: "Vorrei che si lavorasse per cercare di costruire, e so quanto sarà difficile e faticoso farlo, un arco di forze che, anche se non governano insieme, sono pronte a difendere insieme i valori umani e costituzionali che Matteo Salvini calpesta e violenta ogni giorno..." . E a seguire ha criticato la linea Renziana-Calendiana assolutamente contraria a qualsiasi asse con i grillini: "Aver consentito la nascita del governo giallo-verde è stata la madre di tutti gli errori. La strategia del popcorn ha portato la Lega dopo un anno al 35%. Abbiamo buttato un terzo dell'elettorato italiano, quello dei 5 stelle, in mano a Salvini" .