Renzi non salirà al Quirinale "Consultazioni? Vado a sciare"

Matteo Renzi dopo l'annuncio (finto) delle dimissioni da segretario del Pd, torna a parlare e lo fa ai microfoni di Radio Capital. L'ex premier torna sulla grande sconfitta del Pd e spiega quali saranno le sue prossime mosse: "Non guiderò la delegazione che andrà al Quirinale per le consultazioni per la formzaione del nuovo governo". Poi ha aggiunto: "Deciderà la direzione, io vado a sciare". Insomma il leader del Pd in questo momento prova a chiamarsi fuori dai giochi ma quelle sue dimissioni poi congelate agitano ancora il Partito Democratico. Di fatto adesso la fronda fa sentire la sua voce e punta il dito contro il segretario indicandolo come responsabile numero uno della sconfitta alle politiche. E nella minoranza arriva l'attacco di Michele Emiliano, governatore della Puglia: "Renzi rischia di provocare una catastrofe democratica all’Italia e di far esplodere il Pd. Ha provocato alla sinistra il più grave danno dopo l’Aventino che aprì la strada al fascismo.Vuole impedire che il partito sostenga i 5 Stelle, perchè per sopravvivere a se stesso è disposto anche a provocare lo stallo del sistema politico mentre dovrebbe farsi da parte e in fretta", spiega in un'intervista al Fatto Quotidiano.



Parole che arrivano dopo quelle dure di Luigi Zanda, ex capogruppo al Senato: "La decisione di Matteo Renzi di dimettersi econtemporaneamente rinviare la data delle dimissioni non è comprensibile. Serve solo a prendere ancora tempo. Le dimissioni di un leadersono una cosa seria, o si danno o non si danno. E quando si decide di darle,si danno senza manovre. In un momento in cui al Pd servirebbe il massimo diquella collegialità che è l’esatto opposto dei cosiddetti caminetti,annunciare le dimissioni e insieme rinviarne l’operatività per continuare agestire il partito e i passaggi istituzionali delle prossime settimane èimpossibile da spiegare". Insomma le acque restano agitate e la resa dei conti al Nazareno è appena iniziata.