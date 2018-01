A Renzi piacciono le tasse: "Finché ci sono io, niente flat tax"

"La proposta magica della flat tax è la tassa che vorrebbe considerare allo stesso modo i miliardari e gli operai. Non ha senso" . Intervistato da Barbara d'Urso a Domenica Live su Canale 5, Matteo Renzi attacca Silvio Berlusconi sul campo economico opponendosi, senza se e senza ma, alla flat tax. Che alla sinistra piacciano le tasse, non è certo un mistero. E così anche il segretario piddì si getta, anima e corpo, contro qualsiasi taglio delle tasse. "Finché ci sono io non ci sarà..." , assicura tornando, poi, a mettere al centro del suo programma l'euro e l'Europa. "Sono il futuro, io sono per gli Stati uniti d'Europa - spiega - se si esce dall'euro, pensionati e quelli che perdono il potere d'acquisto sono coloro che ci rimetteranno di più" .

Il Pd e il suo segretario non se la passano bene. Gli ultimi sondaggi li danno sotto il 22%. Alle prossime elezioni rischiano un vero e proprio flop. Eppure il segratrio dem sembra non curarsene. Anzi, tira dritto. "Se guardo le persone che abbiamo candidato, vedo molto competenza a cominciare da Gentiloni, da Minniti, da Padoan - spiega alla D'Urso - ma la candidature più bella l'abbiamo fatta a Parma dove Lucia Annibali, ragazza sfregiata dal suo ex, ha scelto di darci una mano nella città dove si è curata. Ecco, penso che la nostra squadra abbia anche persone coraggiose, forti e capaci, e non solo competenti" . In realtà, al Nazareno c'è parecchio malumore per le liste votate in direzione venerdì scorso. Malumore che riflette bene il crollo nei consensi.