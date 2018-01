Renzi affonda e il Pd scivola verso il 20%. Calenda: "Un disastro"

"Grazie ai militanti del nostro partito che non sopportano più le polemiche interne e le divisioni e ci chiedono di lavorare sui progetti per l'Italia. Non sui nomi. E grazie ai cittadini che nei prossimi 35 giorni ci daranno una mano" . Dopo gli scontri in direzione e la frattura con la minoranza, Matteo Renzi prova a rialzare la testa e a ributtarsi nella mischia. L'obiettivo è contenere le perdite che di giorno in giorno si fanno sempre più drammatiche. Secondo l'ultimo sondaggio elaborato dall'Istituto Ixè per l'Huffington Post, il Partito democratico starebbe retrocendendo verso quota 20% dimezzando quel 40,8% incassato alle europee del 2014.

Il Nazareno affonda. "Abbiamo messo in campo la squadra più forte - assicura Renzi su Facebook - abbiamo idee vincenti e convincenti. Abbiamo restituito al Paese la possibilità di provarci, uscendo da una crisi devastante" . I numeri non gli danno affatto ragione. Anzi, parlano di una crisi duplice. Una è quella in cui versa il Paese, l'altra è quella in cui sta sprofondando il Partito democratico. "Adesso, per 35 giorni, tutti al lavoro per vincere le elezioni. Sapendo dire grazie. Ai nostri compagni di strada - conclude Renzi - ai nostri avversari. Senza polemica, a viso aperto, con la testa e con il cuore" . L'ottimismo di Renzi sembra non vedere le rilevazioni dei principali sondaggisti. Proprio oggi l'Istituto Ixè ha, infatti, rilevato "un ulteriore calo del Pd che 'sfonda' (all'ingiù) quota 22%" . Il partito si trova ben al di sotto quel 25,43% incassato da Pier Luigi Bersani alle elezioni politiche del 2013.