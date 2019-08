Renzi prepara l'inciucio: "Dobbiamo evitare l'Iva"

"C'è da evitare l'aumento dell'Iva e serve un governo". Matteo Renzi prende la parola al Senato per ribadire la volontà del Partito democratico di far nascere un nuovo esecutivo senza andare al voto: "Non è un colpo di Stato un nuovo governo, ma aprire una crisi è un colpo di sole". E questo anche se "io orgogliosamente non farò parte" di un potenziale esecutivo appoggiato da 5S e Pd.

"Sarebbe facile assistere allo spettacolo sorridendo ma la situazione impone a tutti un surplus di serietà", ha detto l'ex premier riferendosi a Giuseppe Conte, "Lei oggi presidente del Consiglio si dimette, tutta Europa ci guarda e ci dice che l'esperimento populista funziona bene in campagna elettorale, un po' meno al governo". E ancora: "Non abbiamo apprezzato sua firma sul decreto Sicurezza. Abbiamo apprezzato le sue parole sullo stile istituzionale. Ma avremmo preferito che le avesse pronunciate prima".

Ma Renzi se la prende soprattutto con Matteo Salvini: "Avete fatto un governo con il 17% e non con il 51%, ma il governo ha fallito anche per responsabilità sua", ha detto, "Chiarisca su presunti fondi russi alla Lega, quereli Savoini".