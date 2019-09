Renzi prepara il suo gruppo alla Camera. C'è anche la Boschi

Matteo Renzi punta a far nascere un suo gruppo alla Camera con una trentina di deputati. Tra questi si fa il nome di Maria Elena Boschi. Come raccontato dal Messaggero, si tratta di un progetto che potrebbe essere presentato a ottobre nei giorni della Leopolda.

Nella lista dei dei deputati ci sarebbero Roberto Giachetti, Michele Anzaldi, Alessia Morani, Anna Ascani e Luciano Nobili, Carmelo Miceli, Gianmario Fragomeli, Marco Di Maio, Cosimo Ferri, Luigi Marattin, Andrea Romano e Umberto Buratti. Non farebbero parte del gruppo Luca Lotti e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Renzi ha spiegato ai suoi che questo progetto servirà a rafforzare il nuovo governo, a spingere sull'acceleratore delle riforme e ad essere una opzione che sappia aiutare la sinistra. Secondo i fautori dell'operazione, il premier Giuseppe Conte avrebbe capito che tale progetto lo rafforzerebbe perchè avrebbe una sinistra più forte e i renziani che darebbero sostanza all'esecutivo.

Al Senato, invece, non sarà possibile una simile operazione perché le regole di Palazzo Madama non permettono la formazione di nuovi gruppi che non siano stati già presentati alle elezioni. Qui, dunque, Renzi uscirà dal gruppo Pd per andare al Misto insieme a cinque o sei senatori. Secondo indiscrezioni potrebbero essere Davide Faraone, Ernesto Magorno, Dario Stefáno, Simona Malpezzi e Caterina Bini, mentre Andrea Marcucci resterà capogruppo dem.

Tra chi sta gestendo questo progetto, si vocifera che l’uscita dei renzisti porterebbe Leu ad entrare nel Pd. Resta da capire come reagirà il Movimento 5 Stelle a questo nuovo possibile scenario.