Renzi a Radio Rock canta "Rimmel", l'addio al Pd di Zingaretti

" E qualcosa rimane, tra le pagine chiare e le pagine scure ", scriveva Francesco De Gregori, parlando di un amore giunto alla conclusione. "Rimmel", una delle più belle canzoni del celebre cantautore romano, è stata reinterpretata, in queste ore, da Matteo Renzi, il neo leader di "Italia viva", ai microfoni di Dejan Cetnikovic, per il consueto karaoke di Radio Rock 106.6. La canzone parla di un amore finito e di due persone che si lasciano ma che sono legate da un sentimento d'amicizia e l'ex segretario del Partito democratico, intonandola, ha deciso di dedicare questi versi al segretario dem, Nicola Zingaretti.

L'ex presidente del Consiglio, infatti, ha cantato quasi tutta la canzone, con anche i ritornalli e, prima di iniziare, riferendosi al testo ha dichiarato: " Questa è una canzone di addio. Canzone degli innamorati che si lasciano. Questa mi fate cantare ". E tra interpretazioni diverse e qualche licenza poetica, Renzi ha rimarcato il finale per Zingaretti: " Ho ancora i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo (rosso). Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi ". E sul finale ha aggiunto: " Perfetta! 'Amici come noi': noi siamo amici e ci lasciamo con affetto. Le labbra spediscile a un altro ".