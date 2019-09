Renzi sfida Salvini in tv: "Sarà divertente"

Appuntamento fissato tra il 15 e il 17 ottobre negli studi di Porta a Porta, programma in onda su Rai1 condotto da Bruno Vespa. Tema della puntata sarà la sfida tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Ad annunciarlo è stato l'ex presidente del Consiglio: " Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonino. Sarà divertente ".

L'idea porta la firma proprio del fondatore di Italia Viva, che aveva accennato al giornalista l'intenzione di affrontare il leader della Lega in televisione. Vespa aveva infatti informato: " Ha sfidato Salvini a un confronto pubblico, abbiamo mandato un messaggio e Salvini ha risposto che è pronto ".

Rassicurazioni

Da parte di Renzi sono arrivate rassicurazioni circa la stabilità del governo, che potrebbe avere delle ripercussioni dopo il suo addio al Partito democratico: " Noi abbiamo attaccato la spina al governo per evitare le follie di Salvini. Attaccata, non staccata come voleva chi sognava le elezioni. Per noi la legislatura finisce nel 2023: viva la stabilità! ".