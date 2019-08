Renzi si attacca alla poltrona: "Evitare il ritorno alle urne"

"Bisogna cercare di evitare il ritorno alle urne voluto da Salvini". Matteo Renzi si incolla alla sua poltrona da senatore e ribadisce il suo no al voto, nonostante la crisi di governo che porterà probabilmente alle dimissioni del premier Giuseppe Conte.

Da giorni l'ex segretario Pd corteggia i 5 Stelle pur di riportare la sinistra a Palazzo Chigi e, intervistato dal quotidiano francese Le Monde, sembra disposto a tutto per impedire agli italiani di votare. "È la crisi politica più folle del mondo", dice Renzi, " L'Italia è abituata alle convulsioni governative. Ma quello innescato da Matteo Salvini non ha precedenti. Non abbiamo mai causato una crisi nel mezzo dell'estate, per non dover fare il bilancio ".

Poi passa all'attacco parlando di un "fallimento evidente" del governo gialloverde: "Viene dimostrato che i populisti, una volta al potere, sono incapaci, incompetenti", dice, "Per questo, il 20 agosto, voteremo la sfiducia". Poi però il Pd non ha nessuna intenzione di mettersi alla prova con nuove elezioni, ma preferisce un nuovo governo basato su una nuova maggioranza formata da M5S e Partito democratico, magari con l'appoggio di Liberi e uguali e degli altri partiti orbitanti a sinistra. "La Lega sta perseguendo una linea di estrema destra, che considero inaccettabile, mentre l'M5S sembra aver cambiato orientamento", dice l'ex premier, "Sembra - vedremo se questo accadrà davvero - che vuole prendere le distanze dalla follia della Lega".