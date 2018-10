Riace, Laura Boldrini difende Mimmo Lucano e attacca (ancora) Salvini: "Pensi alla 'Ndrangheta"

Laura Boldrini scende in campo al fianco di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nel farlo, comunque, non si fa mancare un ennesimo attacco a Matteo Salvini.

"Conosco Mimmo Lucano da moltissimi anni, conosco la sua infinità generosità e il suo impegno totale verso gli altri. Andrò a Riace per rinnovare la mia solidarietà al sindaco – sempre nel rispetto del lavoro della magistratura, che do per scontato agisca in modo autonomo e indipendente – perché io sono sicura che Mimmo Lucano saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati" . La difesa a spada tratta arriva sulle colonne online di FanPage, che ha contattato l’ex presidente della Camera dei deputati per commentare la vicenda giudiziaria che ha travolto la cittadina calabrese e il suo modello di accoglienza e integrazione Un piccolo centro in provincia di Reggio Calabria di cui, peraltro, Laura Boldrini è cittadina onoraria.

L’esponente di Liberi e Uguali, dunque, continua: "A Riace si è sperimentato un progetto di accoglienza e integrazione che non solo è andato a vantaggio dei rifugiati, ma è andato anche a ripopolare un borgo che rischiava di rimanere deserto, come accade in moltissime zone del nostro Paese" .