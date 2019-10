Rider, trovata l'intesa nella maggioranza

Intesa nella maggioranza tra Pd e M5S e alleati sulle tutele dei rider. L'accordo verrà inserito, in forma di emendamento al decreto sulle crisi di imprese che si trova in procedura di conversione al Senato. Ad annunciarlo è Davide Farone del gruppo parlamentare di Italia Viva, che è stato relatore del provvemimento insieme a Gianni Girotto del M5S. Conferma arriva dalla neoministra del lavoro Nunzia Catalfo, chiudendo una questione su cui Luigi Di Maio aveva posto l'attenzione quando era ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.

Sbloccata l'intesa nella maggioranza, ora toccherà a imprese e sindacati a dovere trovare, entro 12 mesi, un accordo su garanzie economiche e sulle tutele varie, tra cui quelle della malattia, degli infortuni e degli oblighi previdenziali. Si andrebbe a configurare, così, un nuovo format contrattuale diverso dal co.co.co e che mantenga, al contempo, una forma di impostazione simile al lavoro autonomo.

Per i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa saranno previste le tutele del lavoro subordinato mentre per gli "occasionali" ci sarà un pacchetto minimo di diritti inderogabili.