Rifiuti, la soluzione dei grillini: "Li portiamo al Nord"

Al sud c'è l'emergenza rifiuti? No problem: l'immondizia la spediamo al Nord. Il piano miracoloso ideato dal Movimento 5 Stelle intende individuare " criteri generali per le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti ". In tal senso la Camera ha approvato un ordine del giorno a prima firma della deputata grillina Ilaria Fontana: l'ex assistente pentastellata in Regione Lazio ha spiegato che " il testo varato in Aula pone già alcuni vincoli alle pianificazioni regionali in materia di rifiuti ", con l'esclusione ad esempio delle " aree a rischio di dissesto idrogeologico e quelle dove è già elevato il carico ambientale, vale a dire la concentrazione di inquinamento e attività impattanti ".

I dati

La 35enne ha riferito che l'obiettivo è quello di " colmare una lacuna nella normativa nazionale " che fino ad ora " non aveva mai affrontato nel dettaglio la necessità di tutelare le aree più sature dal punto di vista ambientale e di rendere omogenei i criteri attraverso i quali Regioni e province individuavano le aree idonee ad ospitare impianti di trattamento ".

Come riporta l'edizione odierna di Libero, al Nord la raccolta differenziata in media è al 66%; al Sud invece è ferma al 44%. Secondo i dati dell'Ispra (rapporto rifiuti urbani 2018) le regioni più corrette sono Veneto (74% di rifiuti riciclati), Trentino Alto Adige (72%) e Lombardia (70%); in fondo alla classifica troviamo Calabria e Puglia (40%), Molise (31%) e Sicilia (22%).