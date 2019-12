Riforma elettorale, la maggioranza decide per il proporzionale corretto

La maggioranza ha deciso per un sistema proporzionale con dei correttivi, che evitino la frammentazione. È il risultato del vertice sulla riforma elettorale.

In questo modo, viene escluso definitivamente il sistema maggioritario, compreso il doppio turno nazionale proposto inizialmente dal Pd. L'intesa della maggioranza è stata raggiunta per un proporzionale con correttivi anti-frammentazione. Però, resta ancora in bilico la scelta del tipo di correttivo da adottare: potrebbe trattarsi di una soglia di sbarramento nazionale, che si ipotizza al 4 o al 5%, o della creazione di circoscrizioni medio-piccole.

La prossima settimana, la maggioranza si riunirà nuovamente per stabilire chiaramente anche le regole per i correttivi. Ed entro fine anno dovrebbe essere pronta la proposta di legge elettorale concreta, che poi passerà all'esame del Parlamento.