Rimborsopoli M5s, ex inguaia la Sarti: "Ho registrato tutto..."

Colpo di scena nel caso "Rimborsopoli" che ha travolto il Movimento Cinque Stelle. Tra i parlamentari messi nel mirino per le mancate restituzioni c'era anche il nome di Giulia Sarti, deputata pentastellata. La grillina nei giorni scorsi aveva affermato di essere stata raggirata dal suo ex fidanzato che le avrebbe sottratto alcune somme.



Da qui era scattata anche una denuncia da parte della Sarti contro l'ex. Ma adesso proprion lui ribatte usando lo pseudonimo "Andrea De Girolamo" su Facebook e ribatte punto per punto alla pentastellata. "Vedremo come va a finire perché la verità e tutta un'altra. Usciranno diverse conversazioni e forse non vi conviene esporvi", minaccia l'ex. Poi rincara la dose e attacca ancora la Sarti: "Vedrai che fine fa la querela. Vedrai i messaggi e le email. Io in pubblico non rilascio nulla ma dritto in procura". Infine aggiunge: "Io in pubblico non rilascio nulla ma dritto in procura. Io ho un brutto vizio: registrare tutto e pure le telefonate". E la Sarti, secondo quanto riferisce l'Agi, non si dice preoccupata per quanto dichiarato dal suo ex fidanzato.