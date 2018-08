Rispunta Cairo in campo con il fronte europeista

Roma La tentazione c'è. E il quadro politico in Italia, in fase di ricomposizione, potrebbe essere la spinta decisiva: Urbano Cairo (nella foto) non pare abbia accantonato l'idea di una discesa in politica. Il numero uno del Toro e de La7, da un anno presidente di Rcs-Mediagroup, valuta pro e contro sulla scelta di mollare, momentaneamente, la vita da imprenditore e assumere la guida di un nuovo movimento politico.

Il pressing sull'imprenditore di origini piemontesi arriva da più parti: per ora Cairo frena e non sembra intenzionato a raccogliere l'invito di chi lo vorrebbe alla testa di una forza centrista, liberale ed europeista. Valuta con attenzione l'ipotesi di spostare i propri interessi dal campo dell'editoria alla politica.

Ieri, in un'intervista a La Verità, Luca Ricolfi, docente di analisi dei dati all'Università di Torino e responsabile scientifico della Fondazione Davide Hume, ha tratteggiato l'identikit del possibile leader di un movimento che riunisca i moderati e collochi l'Italia saldamente in Europa: identikit che corrisponde al profilo del patron del Torino. In passato il nome di Cairo è stato accostato al mondo dei Cinque stelle, ma il presidente di Rcs-Mediagroup ha negato di aver simpatie per i grillini. Oggi, rispetto a un anno fa, il quadro politico è in fase di evoluzione: in autunno si terranno le elezioni regionali in Basilicata, Trentino Alto Adige e Abruzzo. La Lega potrebbe decidere di rompere il centrodestra e lanciarsi tra le braccia del M5s, riproponendo il blocco sovranista, ora alla guida del Paese. In casa Pd, Matteo Renzi sta valutando l'idea di sganciarsi dalla sinistra e dare vita a un movimento autonomo che guarderebbe ai moderati del centrodestra. Un cartello politico centrista ed europeista che avrebbe bisogno di una nuova leadership. E Cairo diventerebbe una opzione. L'imprenditore sarebbe, in uno scenario del genere, chiamato a guidare il fronte europeista.

Il patron de La7 nega l'ipotesi che lo vorrebbe in campo già dalle elezioni Europee. Ma alcuni indizi confermano l'interessamento alla prospettiva di impegno politico: a maggio di un anno fa, Cairo è stato tra i pochi invitati alla cena a Milano durante la visita dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.