Il ritorno di Berlusconi a Strasburgo: "Onorato di rappresentare Italia"

"Sono onorato di rappresentare il mio Paese". Dopo 5 anni lontano dai banchi parlamentari e a 20 dalla sua prima esperienza in Europa, Silvio Berlusconi torna a sedere in un'aula parlamentare e ha partecipato oggi alla prima seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

A 82 anni, il Cavaliere è l'eurodeputato più anziano. La più giovane dei 748 eletti è la danese Kira Marie Peter-Hansen (21 anni). "Molti colleghi deputati hanno voluto fare una foto con me. Grazie per l’accoglienza!", ha scritto il leader di Forza Italia sui suoi profili social. I post sono accompagnati da diversi selfie e foto che lo ritraggono con gli altri parlamentari, tra strette di mano e persino una maglia del Milan, portata apositamente in aula dal leghista, Gianantonio Da Re.

Berlusconi ha parlato anche della trattativa sulle nomine Ue: " Stiamo cercando di ottenere per l’Italia un Commissario europeo con deleghe importanti, che possa difendere gli interessi degli italiani" , ha detto l'ex premier, " Purtroppo il nostro Paese con questo anno di governo si è isolato dall'Europa. Vorrei che prendessero coscienza del fatto che le trattative per contare si fanno in un certo modo. Quello che abbiamo portato sempre avanti noi: della diplomazia, della stima, dell'amicizia e non quello del contrasto ".

Secondo indiscrezioni brussellesi, Berlusconi sarebbe già in trattativa per acquistare una casa a Bruxelles, sull'avenue Franklin Roosvelt, la bella strada che costeggia il Bois de la Cambre e in cui si trova l'Università libera di Bruxelles oltre alla maggior parte delle ambasciate e delle residenze diplomatiche. Ieri sera Berlusconi ha cenato con i suoi colleghi di Forza Italia, in tutto 8 compreso l'ex presidente del Parlamento, Antonio Tajani.