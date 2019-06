La riunione a sorpresa a casa di Salvini a Roma con tutti i vertici leghisti

Il vicepremier Matteo Salvini ha tenuto una riunione con i ministri della Lega e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Su Twitter Salvini ha pubblicato un selfie con i colleghi di governo e una serie di tweet: "La squadra di governo della Lega, un gruppo di amici con cui abbiamo messo a punto le nostre proposte sulla riforma della scuola (65.000 insegnanti precari avranno finalmente una cattedra definitiva), sul sostegno ai disabili (aumento delle pensioni di invalidità e riconoscimento della Lingua dei Segni), sulla riforma fiscale (taglio delle tasse e liberazione di cantieri e opere pubbliche, impianti sportivi nelle periferie compresi), Sulla difesa dei prodotti agroalimentari italiani e il superamento della direttiva Bolkestein nonostante l'opposizione dell'Unione Europea, sull'approvazione dell'Autonomia per rendere l'Italia un Paese più moderno, efficiente e responsabile, sul taglio della burocrazia e l'efficienza degli uffici pubblici. Su sicurezza e immigrazione, su lotta alla mafia e alla droga, sempre avanti con la ruspa. Dalle parole ai fatti".

Dopo la lite con Tria sulla Flat tax è da capire se la riunione è stata fatta per pensare a una crisi di governo o soltanto per mettere sul tavolo i programmi futuri. Anche perché fonti del Mef fanno sapere che la priorità ora è scongiurare la procedura d'infrazione e ogni discussione sulle cifre legate a misure fiscali è prematura, a partire dalle coperture per la flat tax. Le stesse fonti precisano che non si è discusso di un aumento delle accise e dell'Iva per reperire risorse per scongiurare il "cartellino rosso" Ue e che il tema delle coperture per la flat tax e la riforma fiscale è sul tavolo ma sarà affrontato nella legge di bilancio.