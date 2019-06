Rivolta nella base Pd: "Adesso basta litigare o Salvini si mangia Italia"

Il Pd fatica a smaltire le tossine degli ultimi giorni, prodotte dal caso Lotti e dalle nomine della segreteria, e a trovare una linea unitaria. Lo dimostra il fondo pubblicato oggi da Democratica, il web giornale ufficiale del Pd, che sollecita e (in qualche passaggio) critica Nicola Zingaretti.

"Quando il confronto rischia di diventare conflitto spetta a chi è titolare di leadership politica (...) assumere un'iniziativa adeguata all'emergenza nella quale stiamo precipitando", scrive il direttore Andrea Romano nel pezzo dal titolo 'Non basta dire nuovo Pd, ora Zingaretti indichi una strada'. "La soluzione non può essere la mozione degli affetti, l'appello sentimentale a 'volerci bene' o peggio ancora la ramanzina di chi ci intima perentoriamente di dedicarci all'opposizione lasciando perdere il resto", aggiunge Romano facendo riferimento alle parole di Zingaretti. "Spetta al segretario del Pd indicare una meta verso la quale la comunità politica democratica possa cominciare a muoversi", sollecita l'editoriale.

Ma anche sui social il malumore si fa sentire e sono tanti i militanti e gli elettori che assistono sgomenti allo scontro tra dirigenti. L'Huffington Post ha raccolto alcuni sfoghi comparsi su Twitter e Facebook. "Il momento chiede unità e azione, non beghe", scrive Viviana Desio. Mentre Paola scrive: "Passiamo oltre, c’è un’Italia in agonia e come al solito dimostriamo di non sapere ascoltare". Emilio Masala invece attacca Alessia Morani, autrice di un intervento molto duro contro il segretario: "Cara Alessia, mentre voi litigate, Salvini si mangia l’Italia".