Rizzo affossa le sardine: "Così fate un grande favore a Salvini"

Se le critiche alle sardine arrivano dalla destra possono anche sembrare ovvie, scontate e superficiali. Ma se ad attaccarle è un uomo di sinistra come Marco Rizzo allora vuol dire che un fondo di verità c'è. Nel corso di un confronto con Mattia Santori negli studi televisivi del TG2 Post nella giornata di ieri, martedì 10 dicembre, il segretario del Partito comunista ha analizzato la nascita del movimento: " C'è stata una concomitanza fra la discussione del Mes e la protesta delle sardine ". E ha colto l'occasione per lanciare un monito preciso: " Quando la gente manifesta è sempre positivo, ma forse essere solo contro Salvini è un grande favore a Salvini ".

Il ragazzo tuttavia ha voluto precisare che nel loro mirino non c'è solo l'ex ministro dell'Interno, ma in generale " il populismo e la deriva leghista che l'Italia sta prendendo ". Perciò si definiscono un " anticorpo a questa creazione di consenso fatta ad arte che riteniamo pericolosa ". Si è detto dunque soddisfatto per la numerosa presenza nelle piazze: " È il segnale che c'era una voglia di tornare a dire qualcosa ".

"Portate Salvini all'80%"

Rizzo è tornato nel suo passato, in cui dice di aver " consumato le scarpe andando in piazza tutta la vita ". Da qui nasce il richiamo al leader Santori: " Io credo che sia andato in televisione più tu in venti giorni che io in tutta la mia vita ". Mattia ha nuovamente negato l'intenzione da parte delle sardine di scendere in politica: " Noi abbiamo fatto una diagnosi di cosa non va, ma la terapia spetta a qualcun altro. Noi non vogliamo diventare una forza politica ".