Rossana Orlandi e le meraviglie in plastica riciclata

Ultimo giorno della Design Week. Da non perdere al Museo della Scienza e della Tecnica «Ro Plastic-Master's pieces», la mostra di Rossana Orlandi, regina del design milanese: pezzi unici creati da grandi nomi con la plastica riciclata. Da vedere anche l'installazione ambientale di Iqos World all'Opificio 31 di via Tortona con le enormi zip di Alex Chinneck che hanno cambiato i connotati dello spazio. E quella di Palazzo Litta, in corso Magenta, firmata da Matteo Ragni Studio e dagli studenti del Master SPD in Industrial Design che hanno interpretato le molteplici potenzialità di un materiale ipertecnologico e leggero dal nome Xl Extralight. Ultimi appuntamenti alla Microsoft House di viale Pasubio, con le letture dell'accademia Naba sul tema delle arti e le nuove tecnologie (dalle 10.30 alle 11.30). Mentre la Fondazione Riccardo Catella organizza tour guidati alla Biblioteca degli Alberi, innovativo giardino botanico di Porta Nuova (dalle 14 e 30 alle 17.45, prenotazioni su: fondazionericcardocatella.org). Ultimi appuntamenti musicali all'Orto Botanico, via Fratelli Gabba, al centro del giardino circolare illuminato da Eni e Interni, con la Gaudats Junk Band (dalle 19 alle 22), mentre nel cortile d'onore della Statale (dalle 19 alle 20) si esibisce Matteo Fedeli con Solo D'Archi Ensemble.

