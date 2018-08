Rossi snobba le crisi aziendali. Ma sottoscrive 2 milioni per i rom

" Siamo amareggiati e indignati per il comportamento del Presidente Rossi ". Così tuona il capogruppo della Lega in Regione Toscana, Elisa Montemagni, per l'assenza in Aula del governatore Enrico Rossi. " Sono gia due sedute che attendiamo di discutere delle crisi aziendali della Toscana ma, anche questa volta, il Governatore ha trovato di meglio da fare. Non solo non si è presentato, ma ha deciso di destinare quasi due milioni di euro per l'integrazione di rom e sinti ". In effetti, da ordine del giorno, il presidente era atteso per la discussione della comunicazione di Giunta numero 33 in merito alle crisi industriali della Toscana ma, a seguito della sua partecipazione ad una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati per la presentazione del protocollo d'intesa sui campi rom, la sua presenza in aula è venuta meno.

Il protocollo di integrazione

La Regione Toscana con questo protocollo, firmato assieme ai comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Lucca, Prato e Carrara, stanzierà inizialmente 500 mila euro ora (ed un altro milione nel 2019) destinati alla ristrutturazione di edifici e bonifiche di spazi capaci di offrire soluzioni abitative diverse, non più legate all'emergenza, altri 600 mila euro - non solo per i settecento bambini e ragazzi che vivono nei campi nomadi - per contrastare l'abbandono scolastico nell'età dell'obbligo. E poi azioni volte a tutelare i soggetti più vulnerabili ed esposti ad un maggior rischio di marginalità.

Gli interventi sono volti, da un lato al superamento dei campi nomadi (obiettivo fra l'altro di una direttiva nazionale approvata dal passato governo Renzi), dall'altro in percorsi di integrazione e contrasto all'abbandono scolastico. La Regione interverrà fino a metà della spesa mentre, per il resto, dovranno pensarci le amministrazioni locali, che potranno presentare un progetto anche in forma associata o attraverso un'Unione, oppure le Società della salute. Le risorse verranno quindi affidate ad un bando ad hoc che sarà pubblicato nei prossimi giorni, le cui linee guida sono già state deliberate questa settimana dalla giunta.

L'ira della Lega