La "profezia" di Rotondi: "Governo senza Lega e con tutti gli altri a bordo"

"Ieri (domenica, ndr) nel privè di un ristorante romano si è parlato di un nuovo governo senza Salvini e con tutti gli altri a bordo. Anche senza controllare i servizi segreti, grazie ai camerieri noi Dc riusciamo sempre a essere più informati degli altri". Questo è l’indiscrezione lanciata con un post su Twitter da Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e presidente della Dc.

Provocazione, questa, per alimentare tensioni nella Lega a pochi giorni dalle importanti elezioni europee o una notizia che poggia le sue basi su solide fondamenta? Al momento non si sa. Così come non si sa chi si sia seduto attorno al tavolo per discutere di un possibile futuro e nuovo governo.

Il post, però, ha inevitabilmente attirato l’attenzione di molti. Guido Crosetto, ad esempio, ha subito commentato: "Tutti gli altri? Cioè un governo PD, 5S, FI e Misto?".

"Temo che i ragazzi sottovalutino il quadro dei conti. Non sarà un’estate giocosa" , la replica di Rotondi che ha scritto ancora affermando che "stavolta la situazione è seria. Monti servì a licenziare noi, adesso tocca trovare chi mette i soldi per pagare gli stipendi".

Un attacco alla Lega che giunge dopo le durissime parole pronunciate la scorsa domenica dallo stesso Rotondi in merito alla manifestazione sovranista di piazza Duomo a Milano.