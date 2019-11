Rutelli: "La sinistra governi bene sui migranti o perderà tutte le elezioni"

Francesco Rutelli mette in guardia la sinistra per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. Se la questione non verrà trattata in maniera seria, ponderata e decisa " per le forze democratiche nelle elezioni dei prossimi anni non ci sarà partita ". Il riferimento più calzante è quello della Francia, dove è in corso " il dibattito parlamentare sulla nuova legge che stabilisce le quote legali per l'immigrazione ". Piuttosto che gli sbarchi, a suo giudizio il tema fondamentale è " la certezza dei rimpatri ". Per quanto riguarda Matteo Salvini ha detto che " ha azzeccato un filone di grande popolarità ", ma a stretto giro " tutti saranno interpellati sui risultati. La battaglia per l'umanità e la legalità non può ridursi a sbarchi sì o sbarchi no ".

"Visione sbagliata"

Intervistato da Il Messaggero, l'ex leader del centrosinistra ha sottolineato come la questione non venga percepita in maniera del tutto corretta: il 98% associa il problema dell'immigrazione " agli sbarchi "; l'1% lo lega " al traffico di essere umani che alimenta mafie e corruzione internazionale "; il restante 1% si fissa su " come vanno integrati coloro che sono arrivati in Italia ". In realtà, oltre alle cifre di migranti che approdano nel nostro Paese, andrebbero osservati anche altri dati relativi all'intero macrofenomeno: " La sola Nigeria, nel 2050, cioè praticamente domani, si prevede che avrà la stessa popolazione dell’intera Europa. E perché nessuno parla di questa prospettiva dirompente di uno squilibrio demografico, che va a incidere nella vita quotidiana dei nostri quartieri? ".