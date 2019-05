"Sì ai pellegrinaggi a Medjugorje". Ma il Vaticano frena sulle apparizioni

Papa Francesco ha autorizzato i pellegrinaggi a Medjugorje, che d'ora in poi potranno essere organizzati ufficialmente da diocesi e parrocchie. Ma con una precisazione: «Evitare che questi pellegrinaggi siano interpretati come una autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un esame da parte della Chiesa», spiega il direttore ad interim della Sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti.

Lo scopo è evitare che tali viaggi spirituali «creino confusione o ambiguità sotto l'aspetto dottrinale» e l'accortezza riguarda anche i Pastori di ogni ordine e grado che intendono recarsi a Medjugorje e lì celebrare o concelebrare anche in modo solenne.

Il 24 giugno del 1981 verso le 18 sei giovani della parrocchia di Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, avrebbero avuto sulla collina Crnica un'apparizione, seguita da altre in cui la Madonna avrebbe parlato loro. Tre affermano di avere ancora oggi l'apparizione quotidiana della «Regina della pace», come spiega Vatican News, sempre alla stessa ora del pomeriggio e in qualunque luogo si trovino: sono Vicka, che continua ad abitare a Medjugorje, Marija, che vive a Monza, e Ivan, che risiede negli Stati Uniti. Una quarta veggente, Mirjana, racconta di ricevere un'apparizione ogni 2 del mese, gli ultimi due avrebbero invece l'apparizione una volta all'anno.

La Chiesa ha in corso valutazioni sull'autenticità dei fenomeni. Ogni anno sono però migliaia i pellegrini che vanno nella località balcanica, è più opportuno quindi che il percorso venga «accompagnato».

«Tale disposizione rientra nella peculiare attenzione pastorale che il Santo Padre ha inteso dare a quella realtà, rivolta a favorire e promuovere i frutti di bene - ha precisato Gisotti -. Il visitatore apostolico avrà, in tal modo, maggiore facilità a stabilire rapporti con i sacerdoti incaricati di organizzare pellegrinaggi a Medjugorje, come persone sicure e ben preparate, offrendo loro informazioni e indicazioni per poter condurre fruttuosamente tali pellegrinaggi».