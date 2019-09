Sala bacchetta Renzi: "Difficile da comprendere il suo addio al Pd"

Giuseppe Sala è critico, molto critico, nei confronti di Matteo Renzi. Al sindaco di Milano non è piaciuta la scelta - né i tempi né i modi -, dell'addio dell'ex premier al Partito Democratico.

L'ex premier, dopo anni in cui se ne è parlato abbondantemente, ha preso la sua decisione: ha lasciato la compagine dem per fondare un suo partito, che si chiamerà Italia Viva. Alla Leopolda dal 20 ottobre, si capirà di più.

Nel mente, il primo cittadino meneghino bacchetta Renzi, commentando così su Facebook lo scisma: "Le ragioni politiche della scissione di Italia Viva sono difficili da comprendere. Se l'obiettivo era quello di riorganizzare lo spazio politico in modo più coerente, temo che gli effetti, almeno al momento, siano diversi da quelli sperati. In quello stesso spazio liberal-democratico oggi c'è solo un soggetto in più" .