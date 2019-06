Salario minimo orario, in arrivo per 3 milioni di lavoratori

Il Salario minimo orario è in arrivo. Lo promette il Movimento 5 Stelle attraverso un post dal blog delle stelle: " Stiamo ultimando i lavori sulla nostra proposta di legge sul Salario Minimo Orario, in discussione al Senato. Si tratta di una misura di civiltà che coinvolgerà un numero considerevole di lavoratori, circa 3 milioni secondo l’Istat ".

Si tratta di una scelta politica diretta, forse, la rilancio del Movimento dopo i risultati deludendi dell'ultima tornata elettorale ma a fare da contraltare potrebbe esserci proprio il partner di governo, la lega di Matteo Salvini, non contraria a questo provvedimento ma che mantiene una posizione intermedia dato che il salario minimo dovrebbe essere garantito dalle imprese che però potrebbero non accogliere con tanta facilità la misura a patto che prima non si riducano le tasse nei loro confronti.

Anche i sindacati non si sono mai mostrati particolarmente propensi verso questa scelta preferendogli, piuttosto, una forma di contrattazione che vada ad incidere direttamente sul Ccnl di appartenenza. Su questo punto i pentastellati hanno precisato che " il salario minimo orario è un tetto sotto il quale nessuna contrattazione sindacale potrà scendere, e nella nostra proposta di legge si prevede naturalmente che questo salario orario crescerà di anno in anno adeguandosi al costo della vita ".

Andando ai numeri, secondo i dati dell’Istat il salario minimo, con il trattamento previsto, porterebbe una crescita media di 1.073 euro l’anno per circa 3 milioni di lavoratori, ma con un costo a carico delle imprese che non dovrebbe essere inferiore ai 3,2 miliardi (anche se dalle associazioni datoriali si parla di 4 miliardi). " Tre milioni di lavoratori sono il 21% del totale - ricordano i pentastellati - con il Salario Minimo Orario questi lavoratori, insieme alle loro famiglie, inizieranno a vedersi garantito il diritto ad una retribuzione dignitosa ". Pertanto non si tratterebbe solo di una misura di giustizia sociale ma anche di un provvedimento macroeconomico considerando che " confermato dalla scienza economica che i Paesi con minori diseguaglianze crescono più velocemente, anche perchè salari più alti spingerebbero in alto i consumi e la domanda interna, con grande beneficio per il commercio al dettaglio e le nostre piccole medie imprese ".