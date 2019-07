Sala:"Sì ad alleanza Pd-M5S ma non con Di Maio"

"Quando finirà questo governo si dovrà andare ad elezioni. E noi dovremo essere pronti a costruire alleanze, anche con chi verrà dopo Luigi Di Maio alla guida del movimento. Di Maio, quello del mandato zero, è ormai screditato moralmente e politicamente ”. A dirlo chiaramente e senza giri di parole, in una intervista a Repubblica, è il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Per il momento, invece, "va esclusa ogni forma di collaborazione con l’M5s, perlomeno con la guida politica attuale" . Il Pd sembra dunque aspettare che Roberto Fico spodesti Di Maio. E nel frattempo? Secondo Sala è necessario riportare a casa " quei milioni di elettori che hanno scelto il movimento. Molti sono dei nostri, o meglio lo sono stati. Quindi tornare a coinvolgerli è un dovere assoluto della sinistra" . Sul 'caso rubli, il sindaco di Milano attacca Salvini: "Non può sperare di cavarsela sempre cavalcando l’immigrazione. Il suo è il governo di quota 100 e del reddito di cittadinanza, con risultati, peraltro, discutibili, ed è il governo che ha spazzato via le risorse del piano Industria 4.0. Insomma al momento questo governo è nemico delle imprese, come peraltro è nel dna del M5S" . Sala prevede che la pazienza degli imprenditori stia per finire ed è anche questo il mondo la sinistra deve dare "ascolto" e "proposte moderne e razionali". " Altro che MiniBot, all’Italia serve una politica industriale seria, quella che non vediamo su Ilva e Alitalia”, conclude il sindaco di Milano.